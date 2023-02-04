İbrahima Niane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Niane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Niane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Niane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Niane 11 Mart 1999 tarihinde M'bour şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Niane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Elites yapmaktadır. İbrahima Niane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. İbrahima Niane'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahima Niane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ibra_Niane7

http://www.instagram.com/ibra_niane7/

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İbrahima Niane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahima Niane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İbrahima Niane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Niane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Metz

İbrahima Niane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Niane şuan FC Metz takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İbrahima Niane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Génération Foot

Senegal U20 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

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