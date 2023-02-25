İbrahima Sory kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Sory Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Sory adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Sory Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Sory 21 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Gine uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahima Fofana Sory şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Sory Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk II futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk II takımına 20 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahima Sory'nin Belshina Bobruisk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahima Sory Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahima Sory isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahima Sory Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Sory futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2020 yılında Belshina II

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

20 Mart 2022 yılında Belshina II

İbrahima Sory Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Sory şuan Belshina Bobruisk II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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