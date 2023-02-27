İbrahima Sow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Sow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Sow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Sow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Sow 15 Eylül 2000 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahima Ndiape Sow şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Sow Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Corona Management yapmaktadır. İbrahima Sow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahima Sow'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahima Sow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahima Sow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahima Sow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Sow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında ASAC Ndiambour

1 Temmuz 2016 yılında ASC Linguère

1 Temmuz 2018 yılında AS Douanes

29 Ocak 2021 yılında Valmiera

7 Mart 2022 yılında Tukums

31 Aralık 2022 yılında Valmiera

İbrahima Sow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Sow şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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