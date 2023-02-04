İbrahima Wadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Wadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Wadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Wadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Wadji 5 Mayıs 1995 tarihinde Bignona şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Wadji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahima Wadji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahima Wadji'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İbrahima Wadji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibrahimawadji25/

İbrahima Wadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahima Wadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahima Wadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Wadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2016 yılında Gaziantep BB

20 Haziran 2017 yılında Kulüpsüz

8 Ağu 2017 yılında Molde

26 Temmuz 2018 yılında Haugesund

31 Aralık 2018 yılında Molde

8 Ocak 2019 yılında Haugesund

18 Ağu 2021 yılında Karabağ

30 Ağu 2022 yılında Saint-Étienne

İbrahima Wadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Wadji şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

İbrahima Wadji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

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