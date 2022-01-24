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  3. İbrahima Yattara 41 yaşında futbola geri dönüyor! Maç başı 350 liraya oynayacak!

İbrahima Yattara 41 yaşında futbola geri dönüyor! Maç başı 350 liraya oynayacak!

Süper Lig'in eski yıldızlarından ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden İbrahima Yattara Denizli Amatör Küme takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşma sağladı. Yıldız isim maç başı 350 TL kazanacak.

İbrahima Yattara 41 yaşında futbola geri dönüyor! Maç başı 350 liraya oynayacak!

Trabzonspor'da geçirdiği uzun yıllar sonunda takımın efsane isimleri arasına giren ve taraftarın da sevgilisi haline gelen İbrahima Yattara, sempatik tavırları ve başarılı performansıyla beğeni toplamıştı. 2003'ten 2011 yılına kadar bordo-mavili formayla mücadele eden Yattarar, 41 yaşında yeniden yeşil sahalara dönmeyi planlıyor. 

MAÇ BAŞI 350 LİRA KAZANACAK

2015 yılında aktif futbolculuk kariyerine son veren İbrahima Yattara, Denizli yerel basınında çıkan haberlere göre futbola geri dönüyor. Gineli futbolcu Denizli Süper Amatör Lig'inde mücadele eden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşma sağladı. Denizli Süper Amatör Ligi A Grubu'nda 24 puanla lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor oyuncuya maç başı 350 lira ödeyecek.

İbrahima Yattara 41 yaşında futbola geri dönüyor! Maç başı 350 liraya oynayacak!

"TRİBÜNE DAHA ÇOK TARAFTAR ÇEKECEK"

Konuyla ilgili konuşan Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, kulüpte oynamış olan 26 yaşındaki Ahmet Kılınç'ın Yattara'nın transferinde aracı ve sponsor olduğunu dile getirdi. Gökyaş, "Yattara yarın Çivril'e gelecek ve anlaşmaya imza atacağız. İstanbul'da olan Yattara maç günü Çardak havaalanına inecek ve 100 kilometre mesafede ki ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağı ile dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Hedefimiz 3. Lig" dedi.

MASRAFLARI SPONSOR KARŞILADI

Maç başı 350 lira kazanacak olan İbrahim Yattara'nın şehre gelişi için gidiş-geliş uçak masraflarını sponsor Ahmet Kılıç'ın karşılayacağı öğrenilirken, oyuncunun Denizli'ye geldikten sonra özel bir araçla birlikte tesislere götürüleceği ifade edildi.

İbrahima Yattara 41 yaşında futbola geri dönüyor! Maç başı 350 liraya oynayacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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