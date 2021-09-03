İbre tekrar değişti, altın fiyatları yükselişe geçti! İşte 3 Eylül 2021 Serbest piyasa güncel altın fiyatları...
İbre tekrar değişti, altın fiyatları yükselişe geçti! İşte 3 Eylül 2021 Serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş eğilimi yerini yeniden yükselişe bıraktı. Gram altın haftanın son iş gününde yeniden ivmesini yukarı yöne çevirirken son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Serbest piyasada altın fiyatları ne bugün kadar? 3 Eylül 2021 Serbest piyasa güncel altın fiyatları...