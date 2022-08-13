İbre tersine döndü! Kontak çevirirken iyi düşünün: Motorinin ardından benzine büyük zam!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan indirimin ardından benzin ve motorinin litre fiyatına gelen indirimler vatandaşları mutlu etmişti. Ancak son iki günde işler tersine döndü. Önceki gün motorinin litre fiyatına gelen 81 kuruşluk zammın ardından bir zam da benzine geldi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatın 1 lira 10 kuruş zam geldi. Söz konu zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,04 TL'den 21,14 TL'ye, Ankara'da 20,15 TL'den 21,25 TL'ye ve İzmir'de 20,16 TL'den 21,26 TL'ye yükseldi.

BENZİN VE MOTORİNE YAPILAN İNDİRİMLER

Öte yandan motorinin litre fiyatına 6 Ağustos'ta motorine 1 lira 15 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 lira 23 kuruş indirim yapılmıştı.

Motorin fiyatlarına 10 Ağustos günü 1 lira daha indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Benzin ve motorin 12 liraya inecek...

Araç sahiplerinin ayağını gazdan çekecek haber! Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Benzine zam yolda...