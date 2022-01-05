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İbretamiz ne demek, TDK'ya göre İbretamiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İbretamiz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İbretamiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İbretamiz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İbretamiz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İbretamiz ne demek, TDK'ya göre İbretamiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İbretamiz ne demek? İbretamiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ibretamiz kelimesi. Peki ibretamiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ibretamiz nedir, ibretamiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İBRETAMİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İbretamiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İbretamiz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ibretamiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İbret verici, ibret dolu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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