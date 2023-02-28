İbrokhim İbrokhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrokhim İbrokhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrokhim İbrokhimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrokhim İbrokhimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrokhim İbrokhimov 12 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Иброҳим Иброҳимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrokhim İbrokhimov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İbrokhim İbrokhimov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrokhim İbrokhimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrokhim İbrokhimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrokhim İbrokhimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrokhim İbrokhimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Bunyodkor-Farm

1 Ekim 2020 yılında Bunyodkor

3 Temmuz 2021 yılında Metallurg Bk.

İbrokhim İbrokhimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrokhim İbrokhimov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

İbrokhim İbrokhimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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