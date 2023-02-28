İbrokhim Mukhtorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrokhim Mukhtorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrokhim Mukhtorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrokhim Mukhtorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrokhim Mukhtorov 15 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Иброҳим Мухторов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrokhim Mukhtorov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İbrokhim Mukhtorov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrokhim Mukhtorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrokhim Mukhtorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrokhim Mukhtorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrokhim Mukhtorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Qizilqum U21

1 Ocak 2022 yılında FK Andijon

İbrokhim Mukhtorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrokhim Mukhtorov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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