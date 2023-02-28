İbrokhim Yuldoshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrokhim Yuldoshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrokhim Yuldoshev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrokhim Yuldoshev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrokhim Yuldoshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrokhim Yuldoshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrokhim Yuldoshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrokhim Yuldoshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrokhim Yuldoshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrokhim Yuldoshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrokhim Yuldoshev 5 Haziran 1999 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Иброхим Олимжон оглы Йулдошев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrokhim Yuldoshev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. İbrokhim Yuldoshev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrokhim Yuldoshev'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrokhim Yuldoshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrokhim Yuldoshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrokhim Yuldoshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrokhim Yuldoshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pakhtakor

6 Temmuz 2018 yılında Metallurg Bk.

31 Aralık 2019 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2020 yılında Pakhtakor U21

1 Eylül 2020 yılında Surkhon

25 Şubat 2022 yılında Dinamo

6 Ocak 2023 yılında Navbahor

İbrokhim Yuldoshev kimdir

İbrokhim Yuldoshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrokhim Yuldoshev şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İbrokhim Yuldoshev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U23 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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İbrokhim Yuldoshev nereli

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