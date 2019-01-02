İç çamaşırına saklanan uyuşturucu jandarmaya takıldı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde iç çamaşırına 37 gram kristal uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efler Serçeköy Jandarma Yol Kontrol ve Arama noktasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yolcu olarak bulunan İ.K. isimli şüphelinin yapılan üst aramasın da iç çamaşırı içerisinde jelatin kağıda sarılı 37 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan bir adet düzenek ele geçirildi.

Adli makamların talimat doğrultusunda idrar testine gönderilen İ.K'nin rapor sonucu pozitif çıktı. Şüpheli İ.K., uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA