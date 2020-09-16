İç çamaşırını maske olarak kullanan güzel sunucu görenleri şaşırttı!
Yeni Zelanda'da George FM'de radyo sunuculuğu yapan 26 yaşındaki Haylee Clarke, maskesini evde unuttuğunu fark edince çantasından çıkardığı iç çamaşırını maske olarak kullandı. Durumu fark eden iş arkadaşları şaşkınlığa uğrarken o anlar sosyal medyada çokça izlendi.
Sosyal medyada yayınladığı külotlu maske paylaşımıyla çokça yorum ve beğeni alan George FM radyo sunucusu 26 yaşındaki Haylee Clarke, yaptığı yorumda "Bu maske mükemmel işe yarıyor, özellikle ince ipleri kulaklarınızın üzerine çekebiliyorsunuz" dedi. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.
Halil Sezai'nin karakolluk olduğu yaşlı adamı darp ettiği görüntüleri!
Gülşah Saraçoğlu elbisesinin azizliğine uğradı! Podyumda yürürken yere kapaklandı
Tuan Tunalı'dan sevgilisine gözyaşlı evlenme teklifi!
Tuğba Ekinci'nin bikinili yaza veda videosu: ''"Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek''
16 Eylül 2020 Çarşamba 14:36
Benzer Videolar