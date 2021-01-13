İç çamaşırıyla sevgilisinin kocasına yakalanmıştı! Ölümle biten yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 25 Kasım 2019'da meydana gelen olayda, Hüseyin Kurt işinden evine döndü ve yatak odasındaki kıyafet dolabını açtığında Aykut Demirtuğ ile karşılaştı. Eşinin kendisini aldattığını öğrenen koca Demirtuğ'u yatak odasına kilitledi.

Ölümle biten yasak aşk iddiasında Hüseyin Kurt ile Engin Cuğ'un, Aykut Demirtuğ ve Zeynep Kurt'u öldürdükleri öne sürüldü. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada tutuksuz sanıklar Hüseyin Kurt ve Engin Cuğ ile maktuller Aykut Demirtuğ ve Zeynep Kurt'un aileleri hazır bulundu.

"DİZ ÇÖKMÜŞ AĞLIYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Taylan Mümin Coşkun, olay günü gelen telefon üzerine dayısı Engin Cuğ'un yanından ayrıldığını belirterek, "Yanımızdan ayrıldıktan 1-2 dakika sonra dayımın evinin balkonundayken Aykut Demirtuğ'un korkuluklara tırmandığını ve atladığını gördüm. Zeynep Kurt'u görmedim. Olayın olduğu yere gittiğimde Aykut yerde yatıyordu. O sırada bina kapısından dayım çıktı ve 'Yukarı git, Hüseyin çocuklarla birlikte, bir delilik yapmasın.' dedi. Yukarı çıktığımda Hüseyin ağabey holün köşesinde diz çökmüş ağlıyordu, şoktaydı. Balkona çıkıp aşağı baktığımda Zeynep Kurt'un da ayağını gördüm. Aşağı yanına indiğimde Zeynep Kurt orada ölmüştü." ifadelerini kullandı.

"YUKARI BAKTIĞIMDA BALKONDAN DÜŞTÜKLERİNİ GÖRDÜM"

Bir diğer tanık Yusuf Hicazi de olay yerine yakın bir oto yıkamacıda çalıştığını dile getirerek, "Bağırma sesinin geldiği yöne doğru baktığımda balkonun dışında korkuluklara asılı kadının ellerini bırakarak yere düştüğünü, balkonda korkuluklara tutunan erkeğin de kadının ardından ellerini bırakarak düştüğünü gördüm." dedi.

''DOĞRUDAN EYLEMLERİ BULUNMUYOR''

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, somut olayda sanıklar Engin Cuğ ve Hüseyin Kurt'un, maktuller Aykut Demirtuğ ve Zeynep Kurt'a karşı doğrudan eylemleri bulunmadığını, maktullerin ölümünde sanıkların ihmali davranışlarından da bahsetmenin mümkün olmadığı belirtildi.

KORKUDAN ATLAMIŞLAR!

Mütalaada, maktullerin kendilerini aşağı bırakmalarının anlık bir davranış olduğunu belirtilerek, "Maktullerin ölmeleri ile sanıkların müdahale etmemeleri arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Hüseyin Kurt'un kendi evinde Aykut Demirtuğ'u iç çamaşırıyla gördüğünde herhangi bir eylemde bulunmayıp yatak odasına kilitleyip yakınlarını araması da öldürme amacının bulunmadığını göstermektedir. Olay nedeniyle maktullerin kendilerinde oluşturduğu korkuyla atladıklarından sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edilir." denildi.

Mahkeme, müşteki avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.