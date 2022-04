İç çamaşırlı klip ortalığı karıştırdı! Aleyna Tilki'nin Avril Lavinge özentiliğinden konu Edis'e kadar geldi! Gülşen'den destek gecikmedi! Geçtiğimiz günlerde üzerinde 2 yıldır çalıştığı 'Take It Or Leave It' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Aleyna Tilki eleştirilmeye devam ederken Gülşen'den destek geldi.

1 17 Çıkardığı şarkılar kadar, yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Aleyna Tilki, geçen günlerde üzerinde 2 yıldır çalıştığı 'Take It Or Leave It' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.