İç çamaşırlı tecavüze 24'er yıl ceza

HATAY'ın İskenderun ilçesinde oturan F.A. (34) isimli erkeğe, eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla tecavüz ettikten sonra kadın iç çamaşırı giydirip fotoğraflarını çeken Ebubekir Say ile kendisine yardım eden eşi Esra Say ve arkadaşları Ömer Dev ile Ömer Kılıç'a yargılandıkları Gaziantep 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23'er yıl 7'şer ay hapis cezası verildi.

İskenderun'da yaşayan F.A. iddiaya göre, 6 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Gaziantep'te yaşayan evli Esra Say ile 1 yıl boyunca farklı dönemlerde birlikte oldu. Daha sonra ayrılan F.A. ve Esra Say, 2017 yılında sosyal medya üzerinden tekrar yazışmaya başladı. Say'ın daveti üzerine Gaziantep'e gelen F.A., verilen adrese gittiğinde, kadının eşi Ebubekir Say ve arkadaşları Ömer Dev ile Ömer Kılıç tarafından silah zoruyla otomobile bindirilerek ıssız bir yere götürüldü. Burada F.A., Ebubekir Say'ın tecavüzüne uğradı. Ardından F.A.'ya kadın iç çamaşırı giydiren Ebubekir Say ile arkadaşları, F.A.'nın fotoğraflarını çekip, parasını ve cep telefonunu gasp etti.

Olayın ardından İskenderun'a dönen F.A., savcılığa başvurarak Esra Say ile Ebubekir Say, Ömer Dev ve Ömer Kılıç'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Gaziantep'te adreslerini belirlediği şüpheli çift ile onlara yardım ettiği öne sürülen arkadaşlarını operasyonla yakaladı.

KARAR DURUŞMASI

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 4 kişinin Gaziantep 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Ebubekir Say, eşi Esra Say ile arkadaşları Ömer Dev ve Ömer Kılıç katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında suçun planlı şekilde işlendiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti delil ve tanık ifadeleri doğrultusunda sanıklar Ebubekir Say, eşi Esra Say ile arkadaşları Ömer Dev ve Ömer Kılıç'ın 23'er yıl 7'şer ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

