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  3. İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA




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