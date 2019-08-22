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İç Güvenlik Operasyonlarında 3 silahlı terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, 3 silahlı teröristin Mardin kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İç Güvenlik Operasyonlarında 3 silahlı terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, 3 silahlı teröristin Mardin kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Mardin Savur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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