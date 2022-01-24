İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Maaşları

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13750_TL'dir. En düşük İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı maaşı 9000_TL, En yüksek ise 18500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2212.30

Meslek Adı :

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnsan vücudunun göğüs bölgesindeki iç organları ile ilgili hastalıkların genel teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak, ailesi hakkında bilgi almak ve Hasta formuna kaydetmek,

b) Hastanın fiziki muayenesini yapmak,

c) Teşhise yönelik idrar, kan, tam kan, biyokimya, röntgen, ultrason, ilaçlı filmler, endoskopi vb. tetkikleri istemek,

d) Tanıya yönelik daha ileri tetkiklere ihtiyaç duyulduğunda hastayı ilgili uzmanlık alanına sevk etmek,

e) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak, değerlendirmek,

f) Teşhise göre ilaç yazmak ve koruyucu hekimlik konularında hastayı bilgilendirmek,

g) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,

h) Dahiliye hastalarının takip ve kontrollerini yapmak, hasta raporlarını hazırlamak, i) Hastalığın seyrine göre tedavi değişikliğine karar vermek,

j) İç hastalıklar ile ilgili hastalara tavsiye ve önerilerde bulunmak,

k) Dahiliye dışı birimlerden istenen (preoperatif değerlendirmeler dahil) konsültasyonları değerlendirmek,

l) Yoğun Bakım Ünitesinde, Dahiliye Servislerinde izlenmesi sırasında yoğun bakım tedavisi gerekli olan, ölüm riski yüksek, ağır hastaların takip ve tedavisini yapmak,

m) Şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları,kan hastalıkları, sindirim sistemi (mide ve barsaklar)hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, hormon hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve şişmanlık gibi hastalıkların tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek,

n) Tanısını koyduğu hastayı, cerrahi tedavi gerektiği durumlarda genel cerrahi başta olmak üzere tüm cerrahi branşlara yönlendirmek,

o) Ameliyat öncesi-ameliyat sonrası kalp, akciğer (solunum), bö

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