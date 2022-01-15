İç hat uçuşlarda PCR testi isteniyor mu? Otobüslerde PCR testi kalktı mı 2022 ? Test şartı kaldırıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada PCR testlerinin sadece semptom gösterenlere yapılacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen yazıyla PCR testi şartının kaldırıldığını açıkladı. Bunun kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında İç hat uçuşlarda PCR testi isteniyor mu? Otobüslerde PCR testi kalktı mı 2022 ? sorularına yanıt arıyor.

İÇ HAT UÇUŞLARDA PCR TESTİ İSTENİYOR MU?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklamasına göre yurt içi uçuşlarda istenen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Vatandaşlar HES kodu ibraz ederek yurt içi uçuşlarını gerçekleştirebilecek.

Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

OTOBÜSLERDE PCR TESTİ KALKTI MI 2022?

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre otobüs seyahatlerinde aşı olmayan vatandaşlardan istenen PCR testi zorunluğu kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

– Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

– Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

– Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

– Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

– Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.”

Öte yandan 12 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testlerinin sadece semptom gösteren kişilere yapılacağını duyurmuştu.