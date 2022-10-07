İç Lastik Kalıplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İç Lastik Kalıplama İşçisi görev tanımı nedir, İç Lastik Kalıplama İşçisi ne iş yapar, İç Lastik Kalıplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İç Lastik Kalıplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İç Lastik Kalıplama İşçisi Tanımı;

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İç Lastik Kalıplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İç Lastik Kalıplama İşçisi Maaşları

İç Lastik Kalıplama İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük İç Lastik Kalıplama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İç Lastik Kalıplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.08

Meslek Adı :

İç Lastik Kalıplama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yarı mamul iç lastikleri bir kalıpla ısıtarak şekillendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İç Lastik Kalıplama İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yarı mamul iç lastiği kalıba yerleştirmek,

b) Havayla şişirip kalıp kapağını kapatmak,

c) Isı derecesini ayarlamak,

d) İç lastiğin ısıtılmak suretiyle şekillenmesine nezaret etmek,

e) Kalıp kapağının otomatik olarak açılması sonunda şekillenen lastiği kalıptan almak,

f) Şişirerek kontrol etmek ve supap iğnelerini takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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