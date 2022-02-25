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İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar Maaşları

İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar maaşı ortalama olarak aylık 10350_TL'dir. En düşük İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar maaşı 9050_TL, En yüksek ise 11650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.24

Meslek Adı :

İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu taşıt araçlarının lastiklerini tamir eden ve değiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İç Lastik Tamircisi (Motorlu Taşıtlar) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Araç üzerindeki arızalı olan lastiği tespit etmek,

b) Arızalı olan lastiğin bağlı bulunduğu jantı araç üzerinden sökmek,

c) Lastiğin havasını boşaltıp el avadanlıkları kullanarak iç ve dış lastiği jant üzerinden çıkartmak,

d) Sökülen iç lastiği inceleyerek delikleri tespit etmek,

e) Tespit ettiği delikleri soğuk veya sıcak kaynak yaparak tamir etmek,

f) Dış lastiği incelemek ve dış lastiğe batmış olan çivileri veya benzeri şeyleri çıkartıp dış lastiğin aşınan kısımlarına içten lastik parçalar koyarak takviye etmek,

g) İç lastiği dış lastik içine yerleştirip dış lastiği jant üzerine geçirmek,

h) Jantı tekrar araç üzerine takıp somunlarını sıkmak,

i) Lastik içine belirli atmosfer basıncında hava vererek lastiği şişirip kontrol etmek,

j) Eskiyen lastikleri yenileriyle değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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