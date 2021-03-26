İç Mimar Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

İç Mimar görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bir mekanı (ev, büro, sinema, lokanta vb.) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak, sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleme ve döşeme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İç Mimar Maaşı Ne Kadar? 2021 İç Mimar Maaşları

İç Mimar maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük İç Mimar maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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İç Mimar Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İç mimar olabilmek için lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.

İç Mimar Ne İş Yapar?

İç mimar; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptamak,

b) Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlamak,

c) Tasarımın krokisini çizmek,

d) Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın fiyatını ve işçilik ücretini hesaplamak,

e) Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olmak,

f) Mobilyaların, halı ve perdelerin yerleştirilmesini sağlamak.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İç Mimar Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensupları ana gruptur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar meslek gruplarıdır.

İç Mimar Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İç Mimar mesleğinin meslek kodu 2161.02 olarak belirlenmiştir

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