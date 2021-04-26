Suriyeli tarım işçisi ailenin dramı! Sulama kanalına düşen zihinsel engelli kızları hayatını kaybetti

Adana'da 9 yaşındaki zihinsel engelli kızlarından haber alamayan aile paniğe kapıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'nde tarım işçisi Suriye uyruklu Kadrah ve Muhammed Alhasan çifti, 9 yaşındaki zihinsel engelli kızları Azize Alhasan'ı kaldıkları çadırdan çıkıp dönmemesi üzerine yakınlarıyla çevrede aramaya başladı.

KANALA GİREREK ÇOCUĞU ÇIKARDILAR

Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Arama sırasında çocuğun terlikleri sulama kanalının kenarında bulundu. Azize Alhasan'ın suda sürüklendiğini fark eden yakınları, kanala girip çocuğu kıyıya çıkartarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan çocuğun yakınları gözyaşı döktü. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı