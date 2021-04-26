Suriyeli tarım işçisi ailenin dramı! Sulama kanalına düşen zihinsel engelli kızları hayatını kaybetti
Tarım işçisi Suriye uyruklu Kadrah ve Muhammed Alhasan çiftinin, 9 yaşındaki zihinsel engelli kızları Azize Alhasan, Adana'da sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedenini kıyıya çıkaran yakınları sinir krizi geçirdi.
Adana'da 9 yaşındaki zihinsel engelli kızlarından haber alamayan aile paniğe kapıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'nde tarım işçisi Suriye uyruklu Kadrah ve Muhammed Alhasan çifti, 9 yaşındaki zihinsel engelli kızları Azize Alhasan'ı kaldıkları çadırdan çıkıp dönmemesi üzerine yakınlarıyla çevrede aramaya başladı.
KANALA GİREREK ÇOCUĞU ÇIKARDILAR
Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Arama sırasında çocuğun terlikleri sulama kanalının kenarında bulundu. Azize Alhasan'ın suda sürüklendiğini fark eden yakınları, kanala girip çocuğu kıyıya çıkartarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan çocuğun yakınları gözyaşı döktü. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
KAYNAK: Anadolu Ajansı