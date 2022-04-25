İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı görev tanımı nedir, İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı ne iş yapar, İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı Tanımı;

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İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı Maaşları

İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6222.03

Meslek Adı :

İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

İç Sular Ve Kıyılardaki Balıkçılık Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İç sularda veya kıyı sularında ağ ve olta ile balık avlamak işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İç sularda ve kıyılarda balık tutmak için ağları ve oltaları kontrol edip, yırtık ağları onarmak,

b) Ağdaki kurşun ve mantar yakalarını kontrol etmek,

c) Oltadaki eksik iğne ve zokaları, köstekleri tamamlamak,

d) Balık cinsine göre kayığın kıç tarafına istiflendiği ağları, ağ dökülecek yerde ağları karıştırmadan kayık hareket halinde iken denize salmak,

e) Salınan ağları toplayıp, balıkları cins ve büyüklüklerine göre ayırarak tasnif etmek,

f) Oltadaki iğne ve zokalara yem takarak, denize salmak,

g) Oltayı çekerek balıkları iğneden çıkarıp, cinslerine göre tasnif etmek,

h) Mızrak, kancalı sopa ve tuzaklar kurmak gibi değişik metotlarla balık avlamak,

i) Balıkçılık teçhizatı ve malzemelerinin bakım ve onarımını yapmak,

j) Belirli cins balık yakalamada veya alet kullanmada uzmanlaşabilir, bu konuda çalışmalar yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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