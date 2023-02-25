İcaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İcaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İcaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İcaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İcaro 26 Haziran 1998 tarihinde Marabá (PA) şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Icaro Freire Nunes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İcaro Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İcaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İcaro'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İcaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İcaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İcaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İcaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Barcelona EC

1 Temmuz 2017 yılında Sant Julia

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2019 yılında Osvaldo-SP

1 Temmuz 2019 yılında Patrocinense-MG

1 Ocak 2020 yılında Plácido de C.

1 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2020 yılında Barretos-SP

20 Ekim 2020 yılında Suzano-SP

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Jaraguá EC

5 Eylül 2021 yılında Planaltina EC

1 Ocak 2022 yılında Shkumbini Peqin

16 Ağustos 2022 yılında Besëlidhja

İcaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İcaro şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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