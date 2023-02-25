İcaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İcaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İcaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İcaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İcaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İcaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İcaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İcaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İcaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İcaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İcaro 26 Haziran 1998 tarihinde Marabá (PA) şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Icaro Freire Nunes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İcaro Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İcaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İcaro'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İcaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İcaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İcaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İcaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Barcelona EC

1 Temmuz 2017 yılında Sant Julia

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2019 yılında Osvaldo-SP

1 Temmuz 2019 yılında Patrocinense-MG

1 Ocak 2020 yılında Plácido de C.

1 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2020 yılında Barretos-SP

20 Ekim 2020 yılında Suzano-SP

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Jaraguá EC

5 Eylül 2021 yılında Planaltina EC

1 Ocak 2022 yılında Shkumbini Peqin

16 Ağustos 2022 yılında Besëlidhja

İcaro kimdir

İcaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İcaro şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clube Náutico Capibaribe (-2014), AA Francana (2015), CA Juventus (2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İcaro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Zakaria Saidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Saidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zakaria Saidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Saidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Rucaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Rucaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Rucaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Rucaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mounder Temine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mounder Temine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mounder Temine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mounder Temine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcos Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcos Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi