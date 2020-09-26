Misli.com 3. Lig'de 2. hafta mücadeleleri oynanıyor. Haftanın önemli maçlarından olan İçel İdmanyurdu Spor ve Erbaaspor maçı, taraftarların oldukça merakında. Geçtiğimiz sezon BAL'da mücadele eden İçel İdmanyurdu, 3. Lig'deki ilk maçına bu hafta çıkıyor. Erbaaspor ise geçen hafta, Batman Petrol'e evinde 2-1 kaybetmişti. Peki, İçel İdmanyurdu Spor - Erbaaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İÇEL İDMANYURDU SPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 3. Ligi'nde 2. hafta maçları oynanıyor. İçel İdmanyurdu Spor, evinde Erbaaspor'u konuk edecek. İki takım arasında oynanacak mücadele, Mersin Stadyumunda olacak. Zorlu mücadelenin hakemi, Levent Buğra Vartemel olacak. Vartemel'in yardımcılıklarını ise Harun Pekyürek ve Tahir Yalçın üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl TFF ve Misli.com arasında yapılan sponsorluk anlaşması sonucunda 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamalarından izlenebilecek. İçel İdmanyurdu Spor - Erbaaspor maçı da bugün saat 19.00'da Misli.com IOS ve Android uygulamalarından izleyicilerle buluşacak.