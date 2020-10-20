İçel İdmanyurdu Spor - Payasspor maçı CANLI İZLE | A SPOR İZLE

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. İkinci tur maçlarının başlayacağı Salı günü, oynanacak maçlar arasında İçel İdmanyurdu Spor - Payasspor bulunuyor. İki takım arasında oynanacak zorlu mücadele hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Türkiye Kupası 1. Tur'unda Ceyhanspor'u eleyen İçel İdmanyurdu Spor ve İskenderun'u eleyen Payasspor 2. Tur'da karşı karşıya geliyor. 3. Lig'de mücadele eden iki takımda, liglerinde orta sıralarda yer alıyor. Peki, İçel İdmanyurdu Spor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdmanyurdu Spor - Payasspor arasında oynanacak. Mersin'de oynanacak mücadele, Mersin Stadyumu'nda başlayacak. Bugün saat 17:00'de karşılaşacak olan İçel İdmanyurdu Spor - Payasspor galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadelede, Özgür Reha Alıcı düdük çalacak. Özgür Reha Alıcı'nın yardımcılıklarını ise Emin Barlas ve Abdülhamit Söyler üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Geçtiğimiz sezonlarda Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı A Spor bu sezonda kupa maçlarını kesintisiz yayınlayacak. İçel İdmanyurdu Spor - Payasspor maçı 20 Ekim Salı günü saat 17.00'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İçel İdmanyurdu Spor - Payasspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.