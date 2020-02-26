İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği yaptı

Bölgesel kalkınmaya destek için İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) ile Karadeniz Genç İşadamları Federasyonu (KARGİF) bir araya geldi. İki büyük federasyon, bölgelerindeki iş insanlarının potansiyelini arttırma noktasında iş birliğine gitme kararı alırken Samsun Valisi Osman Kaymak ve Belediye Başkanı Mustafa Demir'den de federasyonlara tam destek geldi.

İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) Başkanı Fatma Semiz ve federasyon üyesi iş insanları, Karadeniz'in en önemli büyükşehirlerinden Samsun'da önemli temaslarda bulundu. Dernekler arası iletişimi geliştirmek ve iki bölgenin ticaretini kuvvetlendirmek amacıyla hareket eden İÇGİAF heyeti, KARGİF'in Başkanı Yavuz Selim Muratoğlu önderliğinde Karadenizli iş insanlarıyla bir araya geldi. İki bölgenin ticari iş birliğini amaçlayan ziyaretlere Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da destek verdi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i de makamında ziyaret eden heyet bölgenin mülki amirlerinden tam destek aldı. Karadeniz Bölgesi'nin potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, derneklerin çatı kuruluşları İÇGİAF ve KARGİF'in iş birlikteliğinden mutlu olduğunu, federasyonlara katkı noktasında tam destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Mustafa Demir de sanayi ve tarım noktasında bölgenin büyümesini sürdürdüğünü, yapılacak her türlü yatırım için tüm kolaylıkları göstereceklerini ifade etti.

Endüstri 4.0 dönüşümünün yaşanmasıyla ticaretin yeniden şekillendiği belirten İÇGİAF Başkan Fatma Semiz ise, "Öncelikle iş birliği noktasında bizlere desteklerini esirgemeyen Samsun Valimiz Osman Kaymak'a ve Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ederiz. Federasyon olarak zorlaşan rekabet şartları sonucunda iş insanlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İÇGİAF olarak KARGİF ile üretimden sağlığa, turizmden sanayiye kadar birçok sektörde işbirliğine hazırız. Amacımız iki bölge arasındaki ticari hacmi geliştirmek. İç Anadolu Bölgesi ile ticarette önemli bir kavşak olan Karadeniz Bölgesi'ndeki iş insanlarının güçlerini birleştirerek ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu iş birliği küresel pazarlarda bizlere yeni kapıların açılmasına imkan sağlayacaktır" dedi.

İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu ile Karadeniz Genç İşadamları Federasyonunun Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerine; Samsun, Giresun, Ordu, Bartın, Bulancak, Yomra, Fatsa, Çarşamba, Bafra ve Terme dernek başkanları da katıldı.

Kaynak: İHA