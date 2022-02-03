İçgöreç ne demek, TDK'ya göre İçgöreç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İçgöreç ne demek? İçgöreç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi içgöreç kelimesi. Peki içgöreç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre içgöreç nedir, içgöreç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İÇGÖREÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İçgöreç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre içgöreç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Endoskop

