İçgöreç ne demek, TDK'ya göre İçgöreç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu!Son dakika! Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!Güladin isminin anlamı nedir, Güladin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çetinel isminin anlamı nedir, Çetinel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Spor Toto 1. Lig: Bursaspor– Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sır gibi saklanıyordu! Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızları Khai ilk kez görüntülendi! "Hık demiş annesinin burnundan düşmüş"İşletme Elektronik Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSpor Toto 1. Lig: Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yunan Sahil Güvenliği, Uluslararası suları sahiplendi! Türk balıkçı Yunanlara böyle ayar verdi!
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İçgöreç ne demek, TDK'ya göre İçgöreç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İçgöreç ne demek, TDK'ya göre İçgöreç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İçgöreç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İçgöreç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İçgöreç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İçgöreç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İçgöreç ne demek, TDK'ya göre İçgöreç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İçgöreç ne demek? İçgöreç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi içgöreç kelimesi. Peki içgöreç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre içgöreç nedir, içgöreç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İÇGÖREÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İçgöreç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre içgöreç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Endoskop

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT