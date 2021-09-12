Başrollerinde Bora Akkaş, Özge Yağız, Mustafa Avkıran, Derya Alabora, Benian Dönmez ve Renan Bilek yer alan Show TV'de yayınlanmaya başlayan dizinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde İçimizden Biri 1. bölüm full, tek parça izle | SHOW TV İçimizden Biri ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

İÇİMİZDEN BİRİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SHOW TV İÇİMİZDEN BİRİ İLK BÖLÜM CANLI İZLE

İrlandalı 'Adam' ile 'Havva'nın ailelerinin tüm karşı çıkışlarına rağmen imkânlı kılmaya çalıştıkları aşkları için verdiği mücadeleyi hikâye edinen 'İçimizden Biri'nde başrolleri Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek paylaşıyor.

'Adam'ı canlandıran Bora Akkaş, 'İçimizden Biri' hakkında Habertürk'e verdiği röportajda şunları söyledi; " Ne kadar uzun süredir oyunculuk yaparsanız yapın bazen bir iş bir seviliyor, herkes sizi o işle hatırlamak istiyor. Umarım 'İçimizden Biri' benim için o işlerden biri olur"

İÇİMİZDEN BİRİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV İÇİMİZDEN BİRİ İLK BÖLÜM CANLI İZLE