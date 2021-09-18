Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Havva ve Adam'ın maceralarını merak edenler için haberimizde İçimizden Biri 2. bölüm full, tek parça izle | SHOW TV İçimizden Biri 2. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

İÇİMİZDEN BİRİ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SHOW TV İÇİMİZDEN BİRİ 2. BÖLÜM CANLI İZLE

Havva’nın pimini çekip iki ailenin tam ortasına bıraktığı bomba haber, başta Adam olmak üzere herkeste şok etkisi yaratmıştır. Hünkar’ın Adam’ı damat olarak kabul etmekten başka şansı yoktur. Yani Havva ve Adam öyle zannetmektedir.

Halbuki Hünkar’ın bu evliliğe onay vermeye asla niyeti yoktur. Adam’a yaptıklarının bedelini bir bir ödetecektir. Havva için önce dininden vazgeçen Adam’ın vazgeçecekler listesi oldukça kabarıktır. Ama onun için bunların hiçbirinin önemi yoktur, tek istediği Havvay'la evlenmektir. Bunun için her türlü eziyete razıdır.

Havvay'la Adam, yalnızca tek bir düşmanla, tek bir cepheyle savaştıklarını zannederken gizli açılmış cephelerden bihaberlerdir. Çünkü genç aşıklara karşı açılan savaşta Eva da güçlü bir taraf haline gelmiştir. Aşıklarımızın işi, öncekinden çok daha zordur. Birbirlerine olan aşklarından aldıkları güçle her cephede savaşacağına inanan Havva ile Adam; her türlü hamleye hazırdırlar. Dış güçlere karşı kenetlenen genç aşıklar, hiç ummadıkları bir yerden, içerden gelen bir darbeye karşı da hazırlıklı olabilecekler midir?

İÇİMİZDEN BİRİ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV İÇİMİZDEN BİRİ 2. BÖLÜM CANLI İZLE