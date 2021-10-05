Salı günleri Show TV'de izleyici karşısına çıkan İçimizden Biri dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Havva ve Adam'ın aşkı büyük bir sınavdan geçecektir. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde İçimizden Biri 4. bölüm full, tek parça izle | Show TV İçimizden Biri yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

İÇİMİZDEN BİRİ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SHOW TV İÇİMİZDEN BİRİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Havva ve Adam, bu zamana kadar hep başkalarının sınavına maruz kalmış; ilk defa kendi içlerinde bir sınav vermişlerdir. İlk kez birbirlerine olan güvenlerini sorgulamaktadırlar. Aşklarından aldıkları güçle bu sınavı da geçeceklerine inanmaktadırlar.

Fakat, Hünkar’ın sıraladığı şartlar, onları yine bir eşiğe getirecektir. Adam ve Havva kendilerine güvense de yine iki aile arasında kalacak, yine kendilerini mücadele içinde bulacaklardır. Ama bu kez işler öyle bir noktaya gelecektir ki kim doğru kim yanlış; kim dürüst kim yalancı asla ayırt edilemeyecektir. Yine Havva’nın kalbi kırılacak ama bu kez telafisi mümkün olamayacaktır. Genç aşıklar, bin bir hayalle çıktıkları bu yolda hiç ummadıkları bir sona ulaşacaktır.

İÇİMİZDEN BİRİ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV İÇİMİZDEN BİRİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE