Bora Akkaş ve Özge Yağız'ın başrollerinde olduğu İçimizden Biri dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Havva'nın kafasının oldukça karışacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde İçimizden Biri 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV İçimizden Biri 5. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

İÇİMİZDEN BİRİ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SHOW TV İÇİMİZDEN BİRİ 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Havva’nın tüm hayalleri yıkılmış, bir anda tüm hayatı alt üst olmuştur. Uğruna herkesi karşısına aldığı biricik aşkı Adam, gözünün içine baka baka yalan söylemiştir. Yıllarca hayalini kurduğu düğün bir anda dağılmış, gelinliği üstünde öylece kalakalmıştır. Adam’ı asla affetmeyecektir. Ama yas tutmaya da niyeti yoktur. Hayatına kaldığı yerden devam edecektir.

Adam’ın her zaman olduğu gibi pes etmeye niyeti yoktur. Kendini Havva’ya affettirmenin bir yolunu bulacaktır. Ama Havva bu kez o kadar kırılmıştır ki, eski naif, anlayışlı Havva’dan eser kalmamıştır. Çelik gibi iradesiyle Adam’ın karşısındadır. Affetmesine affetmeyecektir ama öyle bir şey öğrenir ki, kafası iyice karışır. Havva artık doğruyla yanlışı ayırt edebilecek durumda değildir. Adam’ın en sonunda öyle bir hamle yapacaktır ki, işler iyice Arap saçına dönecektir.

İçimizden Biri dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? İçimizden Biri final ne zaman? Neden bitiyor?

İÇİMİZDEN BİRİ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV İÇİMİZDEN BİRİ 5. BÖLÜM CANLI İZLE