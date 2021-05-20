Show TV'de yayınlanan, geçtiğimiz günlerde final yapan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin yönetmeni Ersoy Güler'den, "İçimizden Biri" dizinin başlayacağı haberi geldi. Bunun üzerine seyirciler internetten yeni diziye dair araştırma yapmaya başladı. Haberimizde İçimizden Biri dizisi ne zaman başlayacak? İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Söz konusu dizinin önümüzdeki aylarda yayın hayatına girmesi bekleniyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle, "İçimizden Biri" dizisinin tam olarak ne zaman başlayacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Yaz dizisi İçimizden Biri, Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

İçimizden Biri dizisinde rol alacak oyuncuların bir kısmı açıklandı. Dizide, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta "Feride" karakterine hayat veren Gizem Güneş yer alacak. Güneş, söz konusu dizide "Havva" karakterine hayat verecek. Dizinin erkek karakteri İrlandalı Adam'ı kimin canlandıracağı henüz net değilken, dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak diğer ismin ünlü oyuncu Mustafa Avkıran olduğu duyuruldu.

İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İçimizden Biri'nde, İrlandalı Hristiyan bir ailenin oğlu Adam ile Müslüman ve Türk bir ailenin kızı Havva’nın aşkı işlenecek.

Ege'de geçen yaz dizisinin çekimlerine Marmaris'te, Temmuz ayının sonuna doğru başlanacağı söyleniyor.

(TV100)