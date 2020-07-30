İçişleri açıkladı! 81 ilde eş zamanlı Kurban Bayramı denetimi yapıldı

Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Saat 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların yoğun olarak uğrak noktalarından olan park-bahçe, banka-bankamatik çevreleri ile kurbanlık hayvan satışının ve kesiminin yapıldığı yerlerde şüpheli paketlere yönelik kontrol ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yol uygulaması şeklinde, 15.00-18.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen (4+1) seçici personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda, 20.00-23.00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile hava alanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde yapıldı. 62 bin 95 personelin ve 214 dedektör köpeğinin katıldığı uygulama 5 bin 539) noktada yapıldı.

590 BİN 705 ŞAHIS SORGULANDI

Türkiye Güven Huzur (2020-9) uygulamasında 590 bin 705 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan bin 473 şahıs yakalandı. 5’i çocuk olmak üzere 49 kayıp şahıs da bulundu. Bin 650 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 87 şahıs gözaltına alındı.

179 BİN 225 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 179 bin 225 araç kontrol edildi, 5 bin 289 araca işlem yapıldı. Uygulamada 594 aranan araç tespit edilirken, 538 araç trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında 3 bin 472 metruk bina kontrol edildi ve 27 bin 942 umuma açık iş yeri denetlendi. 115 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 4 iş yeri kapatıldı. Uygulamada ayrıca çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.