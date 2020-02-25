İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Başkale’deki kriz merkezine ziyaret

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremin vurduğu Van'ın Başkale Kaymakamlığı'nda kurulan deprem kriz merkezinde yaptığı açıklamada, "Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları görevlerinin başında. Görevlerinin gereğini yerine getiriyorlar. Bundan sonraki süreçle ilgili yine aynı şekilde bütün kurumlarımızın çalışmaları devam edecektir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremde hasar gören Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde incelemelerde bulundu. Beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de bulunan Çataklı, depremzedelerin sorunlarını dinledi. Ardından da Başkale Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz merkezine geçti.

DEPREMDEN SONRA 251 ARTÇI SARSINTI OLDU

Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yardımcısı Çataklı, "Van'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve şu ana kadar 251 artçı sarsıntı oldu. Bu depremlerde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 54 vatandaşımız da yaralandı. Depremde yaralananların 36'sı taburcu edildi, 18 vatandaşımızın ise tedavi süreçleri sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün Van'a ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

DEVLETİN TÜM KURUMLARI SEFERBER OLDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, depremle ilgili bütün kurumların seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gerek Van İl AFAD gerekse çevre illerden 80 personel yönlendirdik. Sağlık Bakanlığı'mız da 94 UMKE personeli, 8 doktor ve yeteri kadar araç gereç yönlendirerek, hemen bölgeye müdahale ettik. Barınma durumlarına bakarsak kış soğuk. Bölgeye 2 bin 80 çadır sevk ettik. Bunlardan bin 7 tanesi şu anda lojistik depomuzda. İhtiyaç olursa, onları da alana sevk etmek üzere hazırda bekletiyoruz. Köylerde şu an 619 çadır kuruldu. Her köyümüzde hazırda kurulmayı bekleyen çadırlarımız da mevcut. İhtiyaç durumuna göre bu çadırlarımızı kuracağız. AFAD ve Jandarma ekiplerimiz orada koordineli bir şekilde çadır kurma faaliyetlerini sürdürüyor. İnsanlarımızın barınma ihtiyaçları anlamında büyük sorunu çözdük. Günlük sıkıntılar ortaya çıktığında onları da çözeceğiz, bu konuda malzememiz hazır. Yine havalar soğuk, ısınmak önemli bir konu. 930 ısıtıcı, 514 soba dağıtımı gerçekleştirdik. Yeteri kadar sobamız var. İhtiyaç olan yerlere dağıtım devam ediyor. 8 bin 413 adet battaniye dağıtımı gerçekleştirdik. Hane sayısını dikkate aldığımızda büyük bir sorunu bu şekilde çözdüğümüzü düşünüyorum. Diğer önemli bir konuda hayvancılık bölgesi burası. Hayvan barınakları önemli. Diğer illerimizden buraya 829 hayvan çadırı sevk ettik ve kurulum çalışmaları devam ediyor. İlk gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik ve bin kişilik kumanya dağıtıldı. Dün sabah 5 bin kişilik kahvaltı, öğle 8 bin kişilik sıcak yemek ve akşam 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Bugün ve bundan sonra bütün köyün yemekleri bu şekilde verilecek. İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı da yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız yürütüyor. 12 ekiple 24 personel çalışıyor sahada. Bugün 18 ekip daha buna dahil oldu. Süleyman Soylu bakanımız da dün tespit çalışmalarının 4 gün içinde tamamlanacağını söylemişti. 3 gün içinde bu hasar tespit çalışmalarını da tamamlamayı düşünüyoruz. Güncel rakamla 376 konutun yıkıldığını, 447 ahırın yıkıldığını, 65 deponun yıkıldığını görüyoruz. Sayı dediğimiz gibi güncel tespitler, bundan sonraki süreçte bu sayılar değişecektir."

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Acil yardımlar için AFAD Müdürlüğü'yle 2 buçuk milyon lira gönderdik. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir milyon lira gönderdi. Depremin meydana gelmesiyle birlikte İçişleri Bakanı'mız bölgeye geldi. Dün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı'mız geldi. Yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız akşam buradaydı. Şimdi Gıda Tarım Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu burada ve biz buradayız. Süreci en ince ayrıntısına kadar düşünerek, çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyor ve sürdüreceğiz. Özellikle AFAD, Jandarma, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık, Büyükşehir Belediyesi, valilik, kaymakamlık, Kızılay ve bütün kurum ve kuruluşlarımız, arkadaşlarımız yoğun çaba sarf etti. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları görevlerinin başında, görevlerinin gereğini yerine getiriyorlar. Bundan sonraki süreçle ilgili yine aynı şekilde bütün kurumlarımızın çalışmaları devam edecek" dedi.

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Kaynak: DHA