İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den şehit Karagöz'ün ailesine ziyaret

KOCAELİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

İnce ve beraberindeki Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, şehit Karagöz'ün İbrikdere Mahallesi'ndeki babaevinin önünde kurulan taziye çadırında baba Selahattin ile anne Havva Karagöz'e taziyelerini iletti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından İnce, şehidin babasıyla bir süre görüştü.





Kaynak: AA