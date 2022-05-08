İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, tek tek açıkladı! İşte Türkiye’deki sığınmacıların resmi rakamları

Resmi rakamlara göre Türkiye’de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı var.

Ancak bunların tamamı sığınmacı değil. Öğrenciler, Antalya’daki yerleşik İngiliz, Alman ve Ruslar, eğitim alan polisler gibi yabancılar da bu rakama dahil.

4.082.693 SIĞINMACI

Çataklı’nın verdiği bilgilere göre Türkiye genelindeki toplam sığınmacı sayısı, 4 milyon 82 bin 693.

3.762.686 SURİYELİ

Sığınmacıların içindeki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ise 3 milyon 762 bin 686. Bu rakamın 2017’den bu yana artmadığını vurgulayan İsmail Çataklı, “Bu sayının 122 bini iki yıldır pasif kayıt. Yani Türkiye’de bulunduklarına ilişkin hiçbir işaret yok” dedi.

323.859 SINIR DIŞI

Son 5 yıl içinde 323 bin 859 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıklayan Çataklı, 2016 yılından bu yana 1 milyon 463 bin 272 düzensiz Göçmen ve sığınmacının da Türkiye’den ayrıldığını söyledi.

200.950 SURİYELİYE VATANDAŞLIK

2011’den bu yana 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı yapıldı. Bunların 47 bini Türkmen. Ayrıca 17 bin Afganistan Türkü, 101 bin 995 Ahıskalı ve 6 bin 787 Uygur Türkü vatandaş oldu.

497.926 SURİYELİ DÖNDÜ

Çataklı’nın verdiği bilgilere göre 497 bin 926 Suriyelinin de güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlandı.

8.000.000 GÖÇMEN SINIR ÖTESİNDE

Çataklı, Türkiye’nin bir göç politikası olduğunu, bu nedenle İdlib, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 6 milyon, sınırın İran tarafında da 2 milyon olmak üzere toplam 8 milyon göçmenin stabil halde tutulduğunu kaydetti.

7 BİN AFGAN GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NDE

Türkiye’ye yönelik düzensiz göç dalgasında Afganlar birinci sırada. Ülke genelindeki 30 Geri Gönderme Merkezi’nde şu an 80 farklı ülkeden 12 bin yabancı uyruklu var. Bunlardan 7 bini Afganistanlı, 1500’ü Suriyeli, bini ise Pakistanlı. 2022 yılında 113 farklı uyruktan 21 bin 87 kişi sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenler arasında 9 bin 654 ile Afganistan ilk, 4 bin 206 ile Pakistan ikinci sırada yer alıyor.

'İSİM İSİM SAYARIZ'

Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Çataklı, “Türkiye’de kaç düzenli göçmen var, kaç ikamet izinli var veya kaç düzensiz göçmen yakalanmış, sistem bunu otomatik olarak hesaplar ve hatasız şekilde bize gösterir. Kimse kusura bakmasın, elinde böyle bir sistem olmayan birisinin ister parti başkanı olsun, ister milletvekili, ister tıp profesörü olsun, Türkiye’deki göçmen sayısıyla ilgili verdiği bilgi, hayal ürünüdür. Biz idare olarak ‘Türkiye’de şu kadar göçmen var’ dediğimizde bunları isim isim sayabiliriz” dedi.

'GÖÇ POLİTİKASI OLAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, “Göç alanında Avrupa Birliği dahil dünyada dört başı mamur bütüncül göç politikası olan tek ülke Türkiye’dir” dedi. Çataklı, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

KAYNAĞINDA DURDURUYORUZ

“AB dahil göç politikasını hukuka ve insani değerlere uygun olarak yönetebilen tek ülke Türkiye’dir. Göçü kaynağında durdurmaya yönelik gayret gösteren tek ülke de Türkiye’dir. Afganistan’dan Yemen’e kadar. Dünyanın en sorunlu coğrafyasında bulunmasına rağmen sınırlarında en üst düzey tedbir alan ülkeyiz. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinin gönderdiği sayıdan daha fazla göçmeni geri gönderen bir ülkeyiz.

GÖNÜLLÜ, GÜVENLİ ONURLU DÖNÜŞ

Aldığı tedbirlerle 2.5 milyon düzensiz göçmeni sınırlarında engelleyebilen, sınırlarının ötesinde aldığı tedbirler ve yürüttüğü politikalarla 8 milyon muhtemel göçmeni sınırlarının ötesinde tutabilen tek ülke yine Türkiye’dir. 497 bin Suriyeliyi gönüllü, güvenli, onurlu şekilde geri gönderebilen bir ülkeyiz. Son 5 yılda Türkiye’deki Suriyeli sayısı artmamakta, yatay bir seyir izlemektedir. Ayrıca 2019 yılından bu yana İstanbul’u yeni sığınmacı kaydına kapattık, asayiş olaylarına karışan 20 bine yakın Suriyeli’yi sınır dışı ettik. Yasadışı yollardan Türkiye’ye giren, ardından yakalanan 320 binin üzerinde göçmeni de ülkelerine gönderdik. Suriyelilerin dönüş yapacağı bölgelerde ulaştırma ve altyapı çalışmaları da yürütülüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 132 kilometre asfalt yol yapımı, 73 bin 614 ton asfalt yama, 813 bin 96 metre kare kilit taşı ve 253 bin 848 metre bordür taşı yapımı gibi alt yapı iyileştirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca bölgeye su, elektrik, telefon, internet arzı ile temizlik, alt yapı geliştirme hizmetleri de verilmeye devam ediliyor. İskan çalışmalarında ise bölgedeki ihtiyaç sahibi insanların yerleşim problemlerinin çözümü için 51 bin 860 sosyal konut inşa edilirken, 44 bin 853 aile bu konutlara yerleştirildi. Projelendirilen 63 bin 167 konutun inşa çalışmaları devam ediyor. Bölgede yapılacak yeni konutlarla birlikte 1 milyonun üzerinde Suriyeli’nin gönüllü geri dönüşü sağlanacak.”

192 ÜLKEDEN 1.4 MİLYON DÜZENLİ GÖÇMEN

Bakan Yardımcısı Çataklı, 1 milyon 417 bin 997 kişinin Türkiye’de ikamet eden düzenli göçmenler olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:

ALMAN DA VAR RUS VE İNGİLİZ DE

“Asıl manipülasyonun biri bu ikamet izinliler üzerinden dönmektedir. 1.4 milyon insanı da sanki ülkemize sığınmacı olarak gelmiş Suriye ve Afgan uyruklular olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa bu sayı, ülkemizde resmi ikamet izinli olarak bulunan bütün yabancıları kapsamaktadır.

Bu sayının içinde Türkiye’de çalışan bir Alman vatandaş da var, emekliliklerinde Ege ve Akdeniz’e yerleşmiş İngilizler de var, konsolosluk çalışanları var, öğrenciler var, mesela polislik eğitimi için gelmiş başka ülke polisleri var. Uzun yıllardır bu ülkede ticaret yapanlar var, yatırım sahipleri olan var. Bunların 129 bin 142 kişisi öğrenci, 94 bin 560 kişisi de aile izniyle kalanlardır. Toplam 192 ülkeden, ikamet izniyle kalan insan var. Mesela 79 bin Rus, 19 bin Çinli, 16 bin İngiliz, 14 bin Alman, 12 bin Amerikalı, liste böyle uzayıp gidiyor; toplam 192 ülkeden ikamet izniyle ülkemizde bulunan insan var. Oysa bu işin manipülasyonunu yapanlar 1.4 milyon düzenli göçmeni de katıyorlar, sanki onlar da bu göç dalgasıyla gelmiş gibi; sonra bunun üzerine de hayali yuvarlamalar yapıyorlar, ‘şu kadar da kaçak vardır şu kadar da Afgan vardır’ diye.”