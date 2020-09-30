İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan o iddialara ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından, Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarına ilişkin paylaşımda bulunan Çataklı iddialara tepki gösterdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler... Hadi onlar kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar, peki size ne oluyor?"