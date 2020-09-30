RTÜK'ten yayın ihlali cezaları ile ilgili açıklama!İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan o iddialara ilişkin açıklamaAcun Ilıcalı kime kızdı?Şehrazat kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna darbe! 8 roketatar imha edildiLig maçlarına seyirci alınacak mı?Inter, deplasmanda Benevento'yu farklı geçti: 2-5Ali Bozer kimdir?30 Eylül koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Zonguldak'ta genç doktor, 3 kişi tarafından darp edildi
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan o iddialara ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan o iddialara ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarına yanıt verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan o iddialara ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından, Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarına ilişkin paylaşımda bulunan Çataklı iddialara tepki gösterdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler... Hadi onlar kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar, peki size ne oluyor?"

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT