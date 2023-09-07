İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: “Ortadoğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ortadoğu'da huzur ve barış sağlanmadığı sürece dünya ve Türkiye üzerindeki kaçak göç baskısının kalkmayacağını belirtti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: “Ortadoğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ortadoğu'da huzur ve barış sağlanmadığı sürece dünya ve Türkiye üzerindeki kaçak göç baskısının kalkmayacağını belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Mustafa Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Turan, makamda Vali Yavuz ile bir süre görüştü. AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Vekili Nedim Akmeşe, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Selami Yazıcı ve GAMER Başkanı Hakan Kafkas da ziyarette yer aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Türkiye'nin her şehri nüfusu ile değil, kendi özelindeki kapasite ve sunduğu fırsatlarla öne çıkmaktadır. Karabük böyle bir ilimiz. Yıllardır ülkemizin sanayisinde bel kemiği olan demir çelik üretimi, barındığı kültür ve tarihi mirası ve orman varlığı Karabük İlimiz için stratejik değerdedir. Önümüzde zor sınavlar var. Afetlerin her türlüsüne hazırlıklı olmak zorundayız. Orman yangınlarına, depremlere ve sellere hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

Afetlere karşı tüm birimlerle istişare halinde ve sürekli tedbirleri gözden geçirmek zorunda olduklarını ifade eden Turan, "Her gün yeni bir sentetik uyuşturucu ile karşılaşıyoruz, bu itibarla Karabük'te çok ciddi çalışmalar yapılıyor. En küçük bir maddeyi, en ufak girişi ve çıkışı kontrol etmek zorundayız. Kaynağı bulmak amacıyla ciddi çalışmalar yapmak durumundayız. Ayrıca Karabük önemli yol güzergahlarında bulunan bir ilimiz, düzensiz göçmen geçişlerine karşı tüm ekiplerimiz teyakkuzda olmalıdır. Çünkü biliyoruz ki Ortadoğu huzur bulmadan ülkemiz ve dünya üzerindeki kaçak göç baskısı bitmeyecek ve ne yazık ki böyle bir ihtimalde kısa vadede görünmüyor. Onun için bizlerde tedbiri elden bırakmamalıyız" diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: “Ortadoğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek"

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: “Ortadoğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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