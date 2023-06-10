İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgelerini ziyarete başladı, "Ankara'da ciğerimiz yandı" dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'a yaptığı ziyaret sırasında Ankara'daki patlama ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ankara'da ciğerimiz yandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgelerini ziyarete başladı, "Ankara'da ciğerimiz yandı" dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesinde ilk ziyaretini Adıyaman'a yaptı. Adıyaman Valiliğinde koordinasyon toplantısına katılan Ali Yerlikaya, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki patlama ile ilgili olarak, "Buraya gelirken uçağa bindik, uçaktayken Ankara'dan üzücü bir haber aldık. Ankara Elmadağ ilçemiz içerisinde Makine Kimya Barut Sanayii'nin dinamit imalat atölyesinde üretim bandında meydana gelen bir tepkime, bir kaza olduğu söyleniyor. Artık o soruşturmayla gerçek hakikat ne olduğu ortaya çıkacak. Ankara'da ciğerimiz yandı. Maalesef 5 çalışanımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanları cennet olsun. Yakınlarına, mesai arkadaşlarına ve Makine Kimya Barut Sanayii'ne, oradaki kıymetli idarecilere, ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından bizleri korusun" diye konuştu.

DEVLET-MİLLET EL ELE DESTAN YAZDI

Deprem bölgesindeki çalışmalar ve süreç ile ilgili de açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devlet ve milletin birlikte bu bölgede destan yazdığını vurguladı. Bakan Ali Yerlikaya, "Devlet millet el ele, 6 Şubat'tan bu güne Adıyaman başta olmak üzere tüm deprem illerimizde bir destan yazıyoruz. Yaraları sarmak, gönülleri kazanmak, depremzede vatandaşlarımızın hayır dualarını almak için onların "Allah razı olsun" sözlerine muhatap olabilmek için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Adıyaman'da ismini bildiğimiz bilmediğimiz herkese ben yürekten teşekkür ediyorum. Tüm kurumlar destan yazdı, tüm kuruluşlar destan yazdı. Sivil toplum kuruluşlarımız, içte ve dıştaki dostlarımız gerçekten buraya çok büyük bir katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Adıyaman'daki konutların durumuyla ilgili olarak da konuşan Bakan Yerlikaya, "Adıyaman'da hasar tespiti yapılan bağımsız bölüm sayısı 269 bin 116, bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 79 bin 411. Bunların da 63 bin 844'ü konut, 8 bin 566'sı ticarethanedir. Adıyaman genelinde 5 bin 953'ü yıkık, 2 bin 329'u acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 8 bin 282 enkaz bulunuyordu, bunların tamamı kaldırıldı. Toplam 20 bin 201 olan ağır hasarlı binaların da 15 bin 609'unun yıkım ihalesi tamamlandı. İki ay gibi kısa zaman içerisinde yıkılması ve enkazlarının kaldırılmasını tamamlayacağız. Yıkım ve enkaz kaldırma süreci içerisinde toz ve gürültü vatandaşı rahatsız ediyor, döküm yapılan yerde ayıklama işlemi yapılacak. Adıyaman'da 64 bin 500 konut yapılacak. Bunların 28 bin 934'ünün ihalesi yapıldı" şeklinde konuştu.

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