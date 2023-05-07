İçişleri Bakanı Soylu: '14 Mayıs'tan sonra inşallah o Amerikalı generalleri salya sümük o taziyelere göndermeyen namerttir'

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili aday olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada, Kuzey Irak'ta, Suriye'de PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirdiklerini belirterek, "Amerikalı generaller onlara taziyeye gidiyor. 14 Mayıs'tan sonra inşallah o Amerikalı generalleri salya sümük o taziyelere göndermeyen namerttir." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Haberin Devamı

"15 TEMMUZ HAİN DARBESİNİ, AMERİKA'NIN TALİMATIYLA FETÖ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Gezi Parkı olaylarından itibaren ülkenin ileri gitmemesi için her türlü oyunların yapıldığını belirten Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da 6-8 Ekim olaylarında tam 51 vatandaşımızı katlettiler. Bugün, katledenlere talimatını verenleri, tutsak diye tanımlayıp dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin bir adım ileri gitmemesi için 15 Temmuz hain darbesini, Amerika'nın talimatıyla FETÖ gerçekleştirdi. 15 Temmuz'da bu ülkenin özgürlüğüne, bağımsızlığına, ay yıldızlı bayrağa ve Ezan-ı Muhammediye sahip çıktınız. Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun." diye konuştu.

Haberin Devamı

Türkiye'nin zayıflatılmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm badirelere rağmen yolundan dönmediğini kaydetti.

Pandemi sürecinde Amerika ve Avrupa'da hastaların hastaneye alınamadığını belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın yaptığı beş yıldızlı şehir hastanelerinde milletimizin, yaşlılarımızın, büyüklerimizin, hastalarımızın hizmetkarı olduk." ifadelerini kullandı.

Soylu, iktidarları döneminde sel ve depremler gibi doğal afetler yaşandığını, son olarak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"O AMERİKALI GENERALLERİ SALYA SÜMÜK O TAZİYELERE GÖNDERMEYEN NAMERTTİR."

"Türkiye bunların altında kalmadı. Bütün bunlara rağmen Reis, gemisini dalgalara kaptırmadı, karaya oturtmadı. Selametle gemisini çıkardı ve istikametine doğru devam ettiriyor. 12 yıldır Türkiye ile uğraşıyorlar. Kuzey Irak'ta, Suriye'de biz PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, Amerikalı generaller onlara taziyeye gidiyor. 14 Mayıs'tan sonra inşallah o Amerikalı generalleri salya sümük o taziyelere göndermeyen namerttir."

TÜRKİYE BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE İSE SİZİN SAYENİZDEDİR.

Süleyman Soylu, memleketin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Size müsaade etmeyeceğim" dediğini belirterek, "Tayyip Erdoğan, son 21 yılda Türkiye'de sindiği bütün kurumlardan, sindiği bütün anlayışlardan Batı'yı sildi süpürdü. Aynı zamanda Batı ile Doğu'yu kardeş yaptı, birbirine yanaştırdı. Batı'da ne varsa Doğu'da, Doğu'da ne varsa Batı'da yaptık. Bu ülkede bugün huzur varsa, Amerika, Avrupa bu ülkeyi karıştıramıyorsa, dünyanın her yerine kirli ellerini sokup karıştırdıkları halde, etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi olduğu halde eğer bugün Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde ise sizin sayenizdedir." ifadelerini kullandı.

Başörtüsü sorununun iktidarları döneminde çözüldüğünü belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın getirdiği Türkiye bu. Kimsenin kılığından, kıyafetinden, etnik kimliğinden ötürü sorgulanmadığı bir Türkiye." dedi.

Soylu, öğrencilikleri döneminde okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası'nın artık TEKNOFEST'te milli muharip uçağı, Altay tankı, İHA'lar ve SİHA'lar ile kutlandığını söyledi.

HDP’li Ahmet Türk din alimi oldu fetva verdi: AK Parti’ye veya başka bir partiye oy vermek günahtır, haramdır

Halil Konakçı'dan çok konuşulavcak açıklama: Bunlar beni överse demek ki ben yanlış yoldayım, o zaman beni taşlayın

AK Parti'den yeni reklam filmi! 'Duyanlara Duymayanlara'

HDP'li Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit: 'Halkımıza yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız'

CHP ve İYİ Parti teşkilatları 'Van Mitingi' sonrası karıştı! Yüzlerce istifa peş peşe geldi!

Tuğçe Kazaz'dan gündemi sarsacak açıklama: Seçimler Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında geçecek

HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"

İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı