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  3. İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın 100. yılını kutladı:

İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın 100. yılını kutladı:

"Anadolu medeniyetinin gücünü ve ferasetini haberciliğe taşıyan, Türk basınının global markası Anadolu Ajansının 100. yılı kutlu olsun"

İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın 100. yılını kutladı:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Soylu, Twitter'dan, "Anadolu medeniyetinin gücünü ve ferasetini haberciliğe taşıyan, Türk basınının global markası Anadolu Ajansının 100. yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA




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