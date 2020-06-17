İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Türkiye içerisindeki terörist sayısı 438
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" dedi.
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17 Haziran 2020 Çarşamba 11:42
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