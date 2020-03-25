İçişleri Bakanı Soylu açıkladı:Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu,"(Sokağa çıkma yasağı) Vatandaşımız kendi OHAL'ini ilan ederse, şimdilik sokağa çıkma yasağı gelmeyecek. Ama süreç başka bir noktaya ilerlerse elbette ki farklı tedbirler alınması gerekir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Son bir haftada sosyal medyadan provakatif paylaşımlar yapan 410 kişi gözaltına alındı" dedi.