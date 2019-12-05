İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu ve Afganistan Maliye Bakanı Kayumi'yi makamında kabul etti. Görüşme kameraların görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti. Toplantıda iki ülke arasında karşılıklı iş birliği, güvenlik, düzensiz göçle mücadele, ticaret hacminin genişletilmesi konularının ele alındığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA