İçişleri Bakanı Soylu, Başkentteki polis kontrol noktasını ziyaret etti
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentteki Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız." ifadelerini kullandı. Soylu, polis kontrol noktasındaki fotoğraflarını...
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentteki Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız." ifadelerini kullandı.
Soylu, polis kontrol noktasındaki fotoğraflarını da paylaştı.
Kaynak: AA
Haber Kaynağı
HABERE YORUM KAT