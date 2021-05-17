İçişleri Bakanı Soylu 'büyük başarıya imza atıldı' diyerek duyurdu: 1 buçuk tonun üzerinde esrar ele geçirildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemiden 1 buçuk ton miktarında esrar ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun." ifadelerine yer verdi.