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  3. İçişleri Bakanı Soylu: "Edirne üzerinden 36 bin 776 göçmen ayrıldı"

İçişleri Bakanı Soylu: "Edirne üzerinden 36 bin 776 göçmen ayrıldı"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi:"Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden...

İçişleri Bakanı Soylu: "Edirne üzerinden 36 bin 776 göçmen ayrıldı"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776."

Kaynak: AA




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